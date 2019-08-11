مانشستر يونايتد يقسو على تشيلسي في قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

حقق مانشستر يونايتد فوزًا كبيرًا على ضيفه تشيلسي، بنتيجة 4/0، في قمة منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد، الأحد.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدمًا 1/0، سجله ماركوس راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة 18؛ بعد خطأ من كورت زوما لاعب تشيلسي على راشفورد.

وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 65، بعد هجمة قادها راشفورد.

وقبل أقل من 3 دقائق، عاد راشفورد وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 81 سجل الوافد الجديد دانيل جيمس الهدف الرابع لمانشستر يوناتيد من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة متقنة من بول بوغبا.

وانتقم مانشستر يونايتد من تشيلسي، الذي فاز عليه بالنتيجة ذاتها في أكتوبر 2016.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط، في صدارة الترتيب مع مانشستر سيتي وليفربول وبيرنلي وبرايتون وتوتنهام وآرسنال.

في حين تلقى تشيلسي خسارة كبيرة في أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد، قبل أن يلاقي ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة التركية إسطنبول.

وفي الجولة المقبلة يستقبل تشيلسي منافسه ليستر سيتي، في حين يسافر مانشستر يونايتد لمواجهة وولفرهامبتون.

وفي أبرز نتائج الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول 4/1 على نوريتش سيتي، ومانشستر سيتي 5/0 على ويستهام، وتوتنهام 3/1 على أستون فيلا، وآرسنال 1/0 على نيوكاسل.

الدوري الانجليزي : مانشستر يونايتد 1 × 0 تشلسي | هدف راشفورد 18 “ ???? ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/Yv31r8iyIb — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 11, 2019

الدوري الانجليزي : مانشستر يونايتد 2 × 0 تشلسي | هدف مارسيال 65 “ ???? ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/3pNruJcsTA — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 11, 2019

الدوري الانجليزي : مانشستر يونايتد 3 × 0 تشلسي | هدف راشفورد د 66 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/5Ehngq6obA — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 11, 2019