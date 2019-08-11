أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي.. 4/0 لرفاق ماركوس راشفورد (فيديو)

سجل المهاجم ماركوس راشفورد الهدف الأول، في المباراة التي تجمع ناديه مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء؛ بعد خطأ من كورت زوما لاعب تشيلسي على ماركوس راشفورد، سدها الأخير بنفسه في الدقيقة 18.

وأضاف انتوني مارسيال الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 65، قبل أن يسجل راشفورد الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة 67.

وسجل الوافد الجديد دانيل جيمس الهدف الرابع لمانشستر يونايتد في الدقيقة 81.

الدوري الانجليزي : مانشستر يونايتد 1 × 0 تشلسي | هدف راشفورد 18 “ ???? ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/Yv31r8iyIb — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 11, 2019

الدوري الانجليزي : مانشستر يونايتد 2 × 0 تشلسي | هدف مارسيال 65 “ ???? ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/3pNruJcsTA — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 11, 2019

الدوري الانجليزي : مانشستر يونايتد 3 × 0 تشلسي | هدف راشفورد د 66 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/5Ehngq6obA — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 11, 2019

الدوري الانجليزي : مانشستر يونايتد 4 × 0 تشلسي | هدف دانيال جيمس 81 “ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/0IaQQVFeu1 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 11, 2019

وهذه أول مباراة رسمية لتشيلسي مع مديره الفني الجديد فرانك لامبارد، الذي تولى المهمة خلفًا لماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يطير إلى إسطنبول التركية لملاقاة ليفربول في كأس السوبر الأوروبي، الأربعاء المقبل.

وتقابل الفريقان في 154 مباراة سابقة على صعيد بطولة الدوري الإنجليزي بداية من العام 1905 وحتى لقاء اليوم.