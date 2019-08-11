أوباميانغ يقود آرسنال لفوز صعب على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

قاد المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ناديه آرسنال لفوز صعب على نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل في النصف الأول من المباراة لينتهي سلبيًا، قبل أن يقتنص بيير إيميريك أوباميانغ الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 58، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة متقنة من زميله أينسلي مايتلاند نيلس.

وشارك المهاجم العاجي نيكولاس بيبي، أغلى لاعب في تاريخ آرسنال، في الدقيقة 71.

وحقق آرسنال فوزه الثالث على التوالي على نيوكاسل في مواجهتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن فاز الموسم الماضي 2/1، و2/0.

ورفع الفوز رصيد آرسنال إلى 3 نقاط، في صدارة الترتيب، مع مانشستر سيتي وليفربول وبرايتون وبيرنلي وتوتنهام.

وفي مباراة أخرى، تعادل ليستر سيتي مع وولفرهامبتون منافسه سلبيًا.