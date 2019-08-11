التشكيلة الرسمية لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي (صورة)

أعلن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي تشكيلتي فريقيهما، لمواجهة القمة المنتظرة في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: بيساكا، وليندلوف، وماغواير، ولوك شاو.

الوسط: ماتيتش، وماكتوميناي، وبيريرا.

الهجوم: جيسي لينغارد، وماركوس راشفورد، وأننوتي مارسيال.

وجاءت تشكيلة تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا إريزابالاغا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، وأندرياس كريستينسن، وزوما، وإميرسون بالميري.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش، وجورجينيو، وماسون مونت.

الهجوم: بيدرو رودريغيز، وتامي أبراهام، وروس باركلي.

واحتل تشيلسي المركز الثالث في الموسم الماضي، في حين احتل مانشستر يونايتد المركز السادس.

وهذه أول مباراة رسمية لتشيلسي مع مديره الفني الجديد فرانك لامبارد، الذي تولي المهمة خلفًا لماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يطير إلى إسطنبول التركية لملاقاة ليفربول في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء المقبل.

وفاز مانشستر يونايتد في 18 من المباريات الـ 27 السابقة في نهاية الأسبوع الأول من الموسم، وهو الرقم الذي لم يحققه أي نادٍ آخر، منذ بداية الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد في عام 1992.

وتقابل الفريقان في 154 مباراة سابقة على صعيد بطولة الدوري الإنجليزي بداية من عام 1905 وحتى لقاء اليوم.

ويتفوق فريق مانشستر يونايتد برصيد 61 انتصارًا مقابل 45 فوزًا لتشيلسي و48 تعادلًا.