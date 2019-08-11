مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.. تعرف على وعد بوغبا قبل موقعة ”أولد ترافورد“

لا يزال موقف الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، غامضًا في ظل التقارير التي تربط اللاعب بالرحيل عن ”أولد ترافورد“ قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في بعض الدوريات الأوروبية الكبرى، يوم 2 سبتمبر المقبل.

وتعقد موقف بوغبا كثيرًا داخل مانشستر يونايتد، خاصة أن النادي الإنجليزي لا يستطيع الآن ضم أي لاعب، بعد إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا يوم الخميس الماضي، بعد فشله في التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب وسط توتنهام هوتسبير.

وسيكون رحيل بوغبا إلى ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي أمرًا صعبًا للغاية، لأن النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، سيرفض التفريط في بوغبا دون أن يكون له بديل، مع انطلاق الموسم الجديد في إنجلترا.

ويدخل مانشستر يونايتد اختبارًا صعبًا اليوم الأحد، عندما يستضيف تشيلسي على ملعب ”أولد ترافورد“، في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إن بوغبا وعد سولشاير بعدم إثارة أي أزمات داخل صفوف مانشستر يونايتد إذا لم يرحل عن الفريق في الموسم الحالي.

ونقلت الصحيفة عن اللاعب قوله إنه يحترم تمامًا قرار إدارة المانيو بعدم بيعه، وإنه سيظل ملتزمًا بتعاقده مع النادي الإنجليزي الكبير، ولن يكون سببًا في أي مشكلات داخل غرفة ملابس الفريق.

وأكد بوغبا أنه يتطلع لموسم مميز مع مانشستر يونايتد، رغم أنه أكد في تصريحات سابقة رغبته في الرحيل عن النادي، وخوض تحدٍ جديد.