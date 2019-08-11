موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يواجه مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد، بملعب ”أولد ترافورد“، في قمة مبكرة ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مان يونايتد لتحقيق الفوز في بداية رحلته نحو استعادة البريق المفقود، بعدما أنهى مشواره في النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز السادس وغيابه عن المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال اوروبا.

في حين يتطلع تشيلسي لحصد النقاط الثلاث في أول ظهور رسمي مع مديره الفني الجديد فرانك لامبارد الذي تولي المهمة خلفًا لماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي لنادي يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يطير إلى مدينة ”اسطنبول“ التركية لملاقاة فريق ليفربول في كأس السوبر الأوروبي الأربعاء المقبل.

وكان تشيلسي قد حصد لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي على حساب آرسنال.

بعض اهداف تشلسي ومانشستر يونايتد في البريميرليغ ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/oHDejCJnzw — EPL World (@EPLworld) August 11, 2019

ويطمح مانشستر يونايتد لتعزيز سجله الرائع فى المباريات الافتتاحية بمسابقة الدوري الانجليزى الممتاز.

وأشار الموقع الرسمي لنادي مان يونايتد: ”فاز الشياطين الحمر بـ 18 من المباريات الـ 27 السابقة في نهاية الأسبوع الأول من الموسم، وهو الرقم الذي لم يحققه أي ناد آخر“.

وأضاف: ”منذ بداية الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد في عام 1992، حقق مانشستر يونايتد متوسط 2.15 نقطة لكل مباراة من المباريات الافتتاحية في عطلة نهاية الأسبوع، وهو رقم قياسي لم يحققه أي فريق آخر، والذي لعب أكثر من خمسة مواسم في الدرجة الممتازة“.

ويعد مانشستر يونايتد أكثر الأندية فوزًا بمسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 20 مرة، يليه ليفربول بـ18 مرة، ثم آرسنال بـ13 مرة، وإيفرتون 9 مرات، وأستون فيلا 7 مرات، فيما يعد مانشستر سيتي هو بطل النسخة الأخيرة من المسابقة، ليرفع رصيده من الألقاب إلى 6 متساوياً مع سندرلاند وتشيلسي.

وحرص مانشستر يونايتد على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بمجموعة مميزة من اللاعبين، حيث تعاقد مع هاري ماغواير قادمًا من ليستر سيتي والجناح الويلزي دانيال جيمس القادم من سوانزي سيتي، والظهير الأيمن آرون وان بيساكا من كريستال بالاس.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في تمام الـ 17.30 توقيت القاهرة، 18.30 توقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي 2، ويعلق عليها حفيظ دراجي.