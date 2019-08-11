مانشستر يونايتد ضد تشيلسي والأهلي أمام اطلع بره.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تستمر، اليوم الأحد، مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز بإقامة ثلاث مباريات أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي في مباراة قمة.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

نيوكاسل يونايتد VS آرسنال، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

ليستر سيتي VS وولفرهامبتون، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

مانشستر يونايتد VS تشيلسي، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الفرنسي:

ليل VS نانت، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

ستراسبورغ VS ميتز، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

باريس سان جيرمان VS نيم، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

دوري أبطال أفريقيا:

أطلع بره من جنوب السودان VS الأهلي المصري، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على On Sport HD.

بطولة اتحاد غرب آسيا:

فلسطين VS سوريا، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قنوات الأردن الرياضية HD والكويت الرياضية HD وقناة الرياضية العراقية HD.

العراق VS اليمن، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت القاهرة على قنوات الأردن الرياضية HD والكويت الرياضية HD وقناة الرياضية العراقية HD.

مباريات ودية:

روما VS ريال مدريد، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.