سولشاير: تشكيلة مانشستر يونايتد الجديدة سترد على المشككين

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن فريقه قادر على تبديد شكوك الجمهور بعد فترة انتقالات هادئة، من خلال تقديم عروض ممتعة تعيد الفرحة إليهم.

وتخيم الغيوم على أولد ترافورد، إذ يشعر كثير من المشجعين بخيبة أمل بسبب أداء النادي خلال فترة الانتقالات قبل انطلاق الموسم الجديد، رغم ضم ثنائي الدفاع هاري ماغواير وأرون وان-بيساكا والجناح دانييل جيمس.

لكن مانشستر يونايتد خسر جهود المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى إنتر ميلان ولاعب الوسط أندر هيريرا المنضم إلى باريس سان جيرمان دون اختيار بدائل. وقال سولشاير إن النادي سيضم لاعبين جددًا فقط إذا كانوا قادرين على تحسين الأداء.

وقال سولشاير للصحفيين قبل أن يستضيف تشيلسي في افتتاح الموسم الجديد للدوري: ”هناك مطالبات دائمة من الجماهير بضم لاعبين جدد، والطريقة التي يمكن من خلالها تبديد شكوكهم هي تقديم أداء جيد واللعب بالأسلوب التي نريده، عندما يرى جمهورنا ذلك فإنه يؤازر الفريق كما هو الحال دائمًا. نشعر بثقة كبيرة في أنفسنا ولا نملك أي مشاعر سلبية“.

وأضاف: ”إذا وجدنا لاعبين مناسبين فالأموال متوفرة. الأمر لا يتعلق بالوصول لحل سريع، بل يتعلق بإعادة بناء على فترة أطول. لم يحن الوقت بعد لتغيير هذا التوجه“.

وانتقل لوكاكو، الذي لم يشارك في مباريات الإعداد للموسم الجديد بسبب الإصابة، إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل نحو 80 مليون يورو (89.60 مليون دولار) في آخر أيام فترة الانتقالات. وقال سولشاير إن انتقال اللاعب البلجيكي كان صفقة استفادت منها جميع الأطراف.

وأوضح: ”حان الوقت لمغادرة لوكاكو، أبرمنا صفقة جيدة وهو سعيد بذلك وأنهى الطرفان هذه الصفقة بطريقة مثالية، أصيب لوكاكو في فترة ما قبل الموسم ولم يشارك مع الفريق وأتمنى أن يحظى بانطلاقة جيدة مع إنتر ميلان“.

ويتوقع سولشاير أن يملأ أليكسيس سانشيز فراغ رحيل لوكاكو، بعد أن قدم المهاجم التشيلي البالغ من العمر 30 عامًا موسمًا عقيمًا وسجل هدفين فقط مع فريقه في مختلف المسابقات.

لكن سانشيز ربما لن يلعب أمام تشيلسي بعد أن عاد متأخرًا عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس كوبا أمريكا التي انتهت الشهر الماضي.

وقال سولشاير: ”عاد أليكسيس وشارك في التدريبات بشكل جيد. تأخر عن بقية اللاعبين لأربعة أو خمسة أسابيع ولم يشارك في المباريات استعدادًا للموسم الجديد عدا مباراة واحدة أقيمت بدون جمهور… أعتقد أنه سينتهز الفرصة ليثبت جدارته“.

وأضاف سولشاير أن ثنائي الدفاع إيريك بيلي وتيموثي فوسو-منساه لن يشاركا بسبب الإصابة، لكن بول بوغبا والوافد الجديد ماغواير جاهزان للمشاركة.