توتنهام يقلب تأخره لفوز ثمين على أستون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

توتنهام يقلب تأخره لفوز ثمين على أستون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اقتنص توتنهام هوتسبير 3 نقاط ثمينة بفوزه بثلاثة أهداف لهدف على فريق أستون فيلا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ”وايت هارت لين“، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت مشاركة الثُنائي الدولي المصري، محمود حسن ”تريزيغيه“، حيث شارك الوافد الجديد لمدة 59 دقيقة، بينما لعب أحمد المحمدي المباراة بأكملها.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أستون فيلا بهدف نظيف، أحرزه جون ماكجين في الدقيقة التاسعة.

والشوط الثاني من المباراة، تمكن السبيرز من إحراز هدف التعادل عبر الفرنسي تانجي ندومبيلي في الدقيقة 73، بتسديدة صاروخية.

وفي الدقيقة 86 تمكن هداف الديوك، هاري كين من إحراز الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 86، وبعدها بأربعة دقائق، واصل كين تألقه وأحرز الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 91، بتسديدة رائعة من خارج حدود الجزاء.

وبهذا الانتصار يحصد توتنهام أول 3 نقاط له هذا الموسم ليحتل المركز الخامس في سلم الترتيب، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز السادس عشر دون أهداف.