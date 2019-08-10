توتنهام يقلب تأخره لفوز ثمين على أستون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

اقتنص توتنهام هوتسبير 3 نقاط ثمينة بفوزه بثلاثة أهداف لهدف على فريق أستون فيلا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ”وايت هارت لين“، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت مشاركة الثُنائي الدولي المصري، محمود حسن ”تريزيغيه“، حيث شارك الوافد الجديد لمدة 59 دقيقة، بينما لعب أحمد المحمدي المباراة بأكملها.

الدوري الانجليزي : توتنهام 0 × 1 أستون ڤيلا | هدف الاول 9 " ???? ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/7ffAPL8JqY — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 10, 2019

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أستون فيلا بهدف نظيف، أحرزه جون ماكجين في الدقيقة التاسعة.

والشوط الثاني من المباراة، تمكن السبيرز من إحراز هدف التعادل عبر الفرنسي تانجي ندومبيلي في الدقيقة 73، بتسديدة صاروخية.

الدوري الانجليزي : توتنهام 1 × 1 أستون ڤيلا | هدف ندومبيلي " ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/acFltevh2X — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 10, 2019

وفي الدقيقة 86 تمكن هداف الديوك، هاري كين من إحراز الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 86، وبعدها بأربعة دقائق، واصل كين تألقه وأحرز الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 91، بتسديدة رائعة من خارج حدود الجزاء.

الدوري الانجليزي : توتنهام2 × 1 أستون ڤيلا | هدف هاري كين في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/BLAoIj9ivc — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 10, 2019

وبهذا الانتصار يحصد توتنهام أول 3 نقاط له هذا الموسم ليحتل المركز الخامس في سلم الترتيب، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز السادس عشر دون أهداف.