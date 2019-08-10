هدف مباراة توتنهام وأستون فيلا.. جون ماكجين يضع ”الأسود“ في المقدمة (فيديو)

سجل جون ماكجين الهدف الأول لفريق أستون فيلا في شباك نظيره توتنهام، في المبارة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعتبر مباراة توتنهام وأستون فيلا من المواجهات الكلاسيكية في كرة القدم الإنجليزية، حيث ترجع أول مواجهة بين الفريقين إلى موسم 63-64، في بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (بطولة البريمرليغ حاليا).

التقى الفريقان الكبيران في 85 مباراة من قبل بكل البطولات، ودائمًا ما يبتسم التاريخ للسبيرز الذين نجحوا في تحقيق 36 انتصارًا أمام أستون فيلا، بينما حقق الأخير 29 فوزًا أمام توتنهام هوتسبر، وسيطر التعادل علي 20 لقاء بين الفريقين.

سجل لاعبو توتنهام 129 هدفًا في مرمي الأسود، بينما نجح لاعبو أستون فيلا في إحراز 108 أهداف في مرمي الديوك.

ترجع آخر مواجهة بين الفريقين إلى عام 2017 وبالتحديد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت بانتصار توتنهام بهدفين مقابل هدف.