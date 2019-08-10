لتعويض غياب أليسون بيكر.. نادي ليفربول يسعى لضم الحارس أندي لونيرغان

كشفت تقارير صحفية أن نادي ليفربول، يسعى للتعاقد مع حارس جديد هذا الصيف، بعد إصابة حارسه الأساسي أليسون بيكر، أمام نورويتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي، وإمكانية غيابه لمدة تصل إلى شهرين.

ورغم غلق باب التعاقدات في إنجلترا، مساء الخميس الماضي، إلا أنَّ قوانين الاتحاد الدولي ”فيفا“ تتيح لأي لاعب حر غير مرتبط بنادي، الانتقال لأي دوري في العالم، في أي وقت من الموسم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”مترو“ البريطانية، فإن ليفربول يسعى لإتمام التعاقد مع الحارس أندي لونيرغان.

وتواجد لونيرغان، 35 عامًا، مع بعثة ليفربول في الجولة الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب غياب أليسون بيكر عن التدريبات، لتواجده مع منتخب بلاده البرازيل في كوبا أمريكا.

ومثّل لونيرغان، العديد من الأندية خلال مسيرته، مثل، بريستون نورث إند، وفولهام، وولفرهامبتون، وليدز يونايتد، وبولتون، وميدلسبره.

ويملك ليفربول حاليًا الحارس الإسباني أدريان، والذي شارك كبديل في مباراة نورويتش، بعد إصابة أليسون، وهو حارس إسباني قادم من وست هام، لتعويض رحيل البلجيكي مينيوليه.