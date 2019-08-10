يورغن كلوب ليس منزعجًا من قلة تعاقدات نادي ليفربول

لم يغب ليفربول طويلًا عن المنافسات لكن فريق المدرب يورغن كلوب عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، بنهم ورغبة كبيرة في الانتصار؛ وهو ما يشير إلى أنه قضى استعدادات الموسم الجديد جيدًا.

وهز بطل أوروبا شباك نوريتش سيتي الصاعد حديثًا 3 مرات في أول نصف ساعة على ملعب أنفيلد في طريقه لفوز كبير 4/1، لتتبدد أي مخاوف جماهيرية من قلة التعاقدات الجديدة.

وتساءل خبراء، لماذا لم ينفق ليفربول أموالًا لشراء بعض البدائل لثلاثي الهجوم الناري محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني؟

لكن كلوب لم يعر اهتمامًا لهذه الانتقادات وأظهر قراره إشراك ديفوك أوريغي أساسيًا على حساب ماني مدى إيمانه باللاعب البلجيكي وقدرته على لعب دور مؤثر هذا الموسم.

وقال المدرب الألماني: ”اتخذنا قراراتنا في فترة الانتقالات لعدة أسباب، وأعتقد أن أوريغي قدّم أداءً استثنائيًا الليلة“.

وسجل أوريغي هدفين في مرمى برشلونة في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، وأضاف هدفًا في النهائي أمام توتنهام، ليصبح بطلًا في مرسيسايد. ويعتقد كلوب أن اللاعب يستحق عن جدارة الحصول على فرصة.

وقال: ”ارتكب خطأين أو 3 وفقد الكرة، لكنه قام بعمل رائع إجمالًا وشكل تهديدًا طيلة الوقت“.

وأضاف عن المهاجم، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي سجل ثالث أهداف ليفربول بعد أن لعب تمريرة عرضية أحرز منها جرانت هانلي قائد نوريتش هدف ليفربول الأول بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة: ”كل شيء على ما يرام“.

وتابع: ”ما زلنا في بداية الموسم وتحدث بعض الأخطاء، لكنها لن تتكرر خلال الموسم. لكن كل شيء على ما يرام“.

وواصل: ”لو أبلغني شخص قبل المباراة أننا سنفوز 4/1 لم أكن لأصدقه بسهولة“.

ولدحض أي شكوك، عليك أن تنظر إلى مقاعد بدلاء ليفربول، حيث يوجد جويل ماتيب ونابي كيتا وشيردان شاكيري وأليكس أوكسليد-تشامبرلين العائد من إصابة طويلة.

وشارك لاعب الوسط جيمس ميلنر وماني، الذي تقاسم مع زميله صلاح وبيير إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال جائزة هداف الدوري الممتاز الموسم الماضي برصيد 22 هدفًا لكل منهم، في الشوط الثاني.

ومع اقتراب مباراة كأس السوبر الأوروبية أمام تشيلسي، يوم الأربعاء، في إسطنبول، تليها رحلة إلى ساوثهامبتون في الدوري، يوم السبت، يعرف كلوب تمامًا أن عليه تطبيق سياسة تدوير اللاعبين.

وقال: ”قضى اللاعبون عطلة خلال الصيف. كانت كافية لأجسادهم ولم يطلب أي لاعب راحة أطول؛ ولذا لم يفقدوا الكثير على الصعيد البدني“.

وأردف: ”يتعين أن نلعب بشكل أكثر ذكاء في المباراتين المقبلتين. يجب أن نتخذ بعض القرارات لمحاولة الفوز بهما رغم صعوبتهما“.