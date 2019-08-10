رسميًا.. غياب أليسون باكير عن مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا، غياب حارسه البرازيلي أليسون باكير عن مباراة الريدز أمام تشيلسي، الأربعاء، في مباراة السوبر الأوروبي، على ملعب فودافون آرينا بإسطنبول.

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فإن أليسون باكير سيغيب عن مباراة السوبر الأوروبي، أمام تشيلسي، بعد إصابته أمام نوريتش سيتي، أمس الجمعة، في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي.

واستُبدل الحارس البرازيلي في الدقيقة 38، متأثرًا بالإصابة التي لحقت به أثناء تنفيذه لركلة مرمى، حيث شارك مكانه الوافد الجديد، الإسباني آدريان، علمًا أن ليفربول فاز 4/1.

وسيخضع أليسون باكير، البالغ من العمر 26 عامًا، لمزيد من الفحوصات في الأيام المقبلة، لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وسيشارك الإسباني آدريان في مباريات ليفربول في غياب باكير، بحسب موقع ليفربول، على أن يجلس كاومهين كيليهر على دكة البدلاء.