يورغن كلوب يتوقع غياب أليسون باكير عن مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي

عبّر المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن رضاه وسعادته، بالفوز 4/1 على نورويتش سيتي، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الجمعة، لكنه أعرب عن قلقه من إصابة حارسه البرازيلي أليسون باكير.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“: ”إصابة أليسون ليست جيدة، ومن واقع خبرتي، فإنه لن يلحق بلقاء تشيلسي“.

ويلتقي ليفربول مواطنه تشيلسي يوم الأربعاء الجاري في كأس السوبر الأوروبي، على ملعب فودافون آرينا في إسطنبول.

وأضاف كلوب ”لا أستطيع تحديد مدة غيابه إلا بناء على الفحص الذي سيخضع له. آدريان حارس جيد، وهادئ في الاستحواذ، كذلك التصديات، ولهذا تعاقدنا معه“.

وأردف المدرب الألماني ”لعبنا ضد خصم سيؤدي إلى الكثير من المشاكل لمعظم الفرق، يفعلون ما يفعلون بغض النظر عما يحدث من حولهم، ولا يتأثرون بأي شيء“.

وواصل ”إنه حقًا فريق جيد، سببوا لنا مشاكل عديدة، ولست مندهشًا من ذلك“.

وأوضح كلوب ”قضينا أكثر من ساعة بشكل رائع، وهو ما أريد رؤيته، فقدنا السيطرة في بعض اللحظات، لكن على كل حال قدمنا أداء جيدًا“.

وأكمل مدرب ليفربول ”جميع اللاعبين حصلوا على إجازة كافية، ولم يطلب أحد مزيدًا من الأيام، لذا لم نفقد الكثير من قدراتنا البدنية، والآن علينا أن نكون أذكياء أكثر في المباراتين المقبلتين“.

وأتم ”مشكلتنا أمام نورويتش كانت رد فعلنا في الكرات الثانية.. كل الاحترام لنورويتش، إذا واصل اللعب بهذه الطريقة فسيكون مستقبله جيدًا“.

وحافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه في الدوري الإنجليزي على مدار 41 مباراة، حيث أنهى الموسم الماضي، وقبل الماضي بلا أي هزيمة على ملعبه، بالإضافة لآخر مباراتين في موسم ”2016-2017“.

وحقق ليفربول فوزه العاشر على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعدما حقق 9 انتصارات متتالية الموسم الماضي.

وتعتبر هذه المرة هي الخامسة في تاريخ ليفربول التي يحقق فيها 10 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البطولة.

وكريستال بالاس آخر فريق فاز على ليفربول على ملعب ”أنفيلد“، وذلك يوم الأحد 23 أبريل 2017، عندما فاز بنتيجة 2/1.