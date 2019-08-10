5 أرقام بارزة شهدتها مباراة مانشستر سيتي ضد ويستهام يونايتد

حفلت مباراة مانشستر سيتي ضد ويستهام يونايتد، والتي جمعت الفريقين يوم السبت، في مستهل مشوارهما بالدوري الإنجليزي بالعديد من الأرقام البارزة.

وسجل رحيم سترلينغ ثلاثية في بداية مقنعة لمانشستر سيتي لحملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز 5-صفر على مضيفه وست هام يونايتد، في مباراة تدخل فيها حكم الفيديو المساعد في أكثر من واقعة على ملعب لندن، اليوم السبت.

ومن أبرز الأرقام التي شهدتها المباراة كالتالي:

1- حقق مانشستر سيتي انتصاره الأكبر في مواجهة ويستهام يونايتد على ملعب الأخير.

2- بات مانشستر سيتي صاحب أكبر انتصار في افتتاحية دوري، لحامل لقب يبدأ حملة الدفاع عن لقبه.

3- أصبح رحيم سترلينغ اللاعب الثامن الذي يسجل ثلاثية في بداية مشوار الدوري الإنجليزي، وتحديدًا منذ آخر هاتريك للنجم الإيفواري ديديه دروغبا في عام 2010.

4- أحرز مانشستر سيتي 18 هدفًا في ملعب لندن الأولمبي في جميع المسابقات، ليصبح أكثر فريق تسجيلًا للأهداف أمام ويستهام يونايتد في لندن.

5- حقق مانشستر سيتي ثاني أكبر فوز في افتتاحية الدوري الإنجليزي، منذ انتصار تشيلسي (6-0) على ويست بروميتش ألبيون عام 2010.