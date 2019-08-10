مباراة مانشستر سيتي ضد ويستهام.. ”VAR“ يلغي هدفًا لغابرييل جيسوس (فيديو)

ألغى الحكم مايك دين هدفًا لمانشستر سيتي في المباراة التي تجمعه مع ويستهام، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل غابرييل جيسوس هدفًا في الدقيقة 54، لكن الحكم مايك دين استعان بتقنية إعادة الفيديو ”VAR“، التي أظهرت أن جيسوس كان في موقع تسلل؛ ليقرر الحكم إلغاء الهدف وإبقاء النتيجة على تقدم مانشستر سيتي 2/0.

وبهذا يصبح هدف جيسوس الملغي أول هدف يُلغى في الدوري الإنجليزي بعد الاستعانة بتقنية ”VAR“.

يشار إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر الاستعانة بتقنية حكم الفيديو ”VAR“، لكن وفق ضوابط محددة وليس كما في الدوريات الأخرى.

وافتتح جيسوس التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 25، وأضاف رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني في الدقيقة 51.

ومانشستر سيتي هو حامل لقب الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي، علمًا أن ليفربول افتتح بطولة الموسم الحالي بالفوز 4/1 على نوريتش سيتي.

???? الغاء هدف مانشستر سيتي الثالث بسبب تسلل رحيم هل تتفق مع قرار الحكم ⁉️ pic.twitter.com/BKH4GILP37 — EPL World (@EPLworld) August 10, 2019