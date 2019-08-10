هدف مباراة مانشستر سيتي ضد ويستهام.. غابرييل جيسوس يتقدم للسيتيزن (فيديو)

سجل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس الهدف الأول لناديه مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعه مع ويستهام يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف جيسوس في الدقيقة 25.

وكان ليفربول، وصيف الموسم الماضي، قد تغلب 4/1 على نوريتش سيتي، أمس الجمعة.

وافتتح مانشستر سيتي الموسم بالتتويج بلقب كأس الدرع الخيرية بالفوز بركلات الترجيح 5/4 على ليفربول، يوم الأحد الماضي، بعد التعادل 1/1.