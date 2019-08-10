ليفربول يتحايل على قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوريتش سيتي (صور)

اكتشف ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا ثغرة عبقرية في قواعد اللعب الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز واستخدمها لاعبوه خلال الفوز 4/1 على نوريتش سيتي في افتتاح البريميرليغ.

وتم تعديل بعض قواعد البريميرليغ في الموسم الجديد 2019/2020، وبينها منع لاعبي المنافس من التدخل في الحائط البشري للخصم خلال تنفيذ الركلات الحرة، حيث كان اللاعبون يضايقون ويعطلون الحائط البشري خلال تنفيذ الركلات الحرة في المواسم السابقة.

ولذلك تنص قواعد الدوري الجديدة على أنه عندما يكون هناك 3 لاعبين أو أكثر في الحائط، لا يمكن لأحد من الفريق المنافس أن يكون على بعد متر منه.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أنه عندما حصل وصيف بطل البريميرليغ الموسم الماضي على ركلة حرة ضد نوريتش توصل اللاعبون لثغرة للتغلب على هذه القاعدة الجديدة.

وعند تنفيذ ترينت ألكساندر أرنولد للركلة وقف زملاؤه جورجيو فينالدوم، وفابينيو، وربرتو فيرمينو، على بُعد متر أمام الحائط ما حجب الرؤية على حارس نوريتش تيم كرول.

وكتب أحد المعجبين بالطريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي:“ليفربول نسف القاعدة الجديدة“ بينما قال آخر:“ليفربول اكتشف ثغرة جديدة في الحائط البشري. هل تتذكرون عندما سدد ماركوس راشفورد الكرة في وجه زميله كريس سمولينغ“.

خلل في حكم الفيديو

وشهدت مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2019/2020 أول استعمال لتقنية حكم الفيديو في إنجلترا وشهدت تأخر بداية الجولة الثانية بسبب خلل في جهاز التواصل بين الحكام وغرفة حكام الفيديو.

وتأخر الشوط الثاني لمدة 5 دقائق وشرح أحد الحكام السبب لقائد ليفربول جوردان هيندرسون حيث منحه السماعات ليتأكد من عدم وجود تواصل.

وقرر ت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز استعمال تقنية حكم الفيديو هذا الموسم لكن في حالات معينة وهي التأكد من صحة الأهداف وتحديد هوية أصحاب الإنذارات ومراجعة الإنذارات.

وتم استخدام تقنية الفيديو لأول مرة في اللقاء بعد هدف ليفربول الأول وكما فعل الحكم في كل أهداف اللقاء.

ولم يُمنح حكم الفيديو في إنجلترا صلاحيات واسعة كباقي الدوريات الأوروبية وتم تحديد تدخله في الأخطاء الكبرى فقط والمثيرة للجدل.