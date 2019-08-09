ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي بفوز كاسح على نوريتش سيتي (فيديو)

ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي بفوز كاسح على نوريتش سيتي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

وجّه نادي ليفربول الإنجليزي رسالة قوية لمنافسيه واكتسح ضيفه نوريتش سيتي خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب ”آنفيلد،“ ضمن الأسبوع الأول من منافسات الدوري الإنجليزي.

ووضع ليفربول أول 3 نقاط في جعبته هذا الموسم.

وتقدم ليفربول مبكرًا بعدما أحرز جود فري مدافع نوريتش هدفًا في الدقيقة السابعة بالخطأ في مرماه بعدما فشل بتشتيت عرضية أوريغي.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 19 من انفراد بالمرمى، ثم أضاف الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 28.

وعزز أوريغي تقدم الليفر بالهدف الرابع من رأسية قوية في الدقيقة 41.

ونجح بوكي بتقليص الفارق وأحرز الهدف الأول لصالح نوريتش سيتي في الدقيقة 65 من انفراد بمرمى الريد

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