التشكيلة الرسمية لليفربول أمام نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي

استقر يورغن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول على تشكيل فريقه أمام نوريتش سيتي في اللقاء الذي يقام مساء اليوم على ملعب ”آنفيلد“، ضمن الأسبوع الأول من منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي.

ولم يدخل أي تعديلات على التشكيل السابق لذي لعب به أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد – جو غوميز – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو – هيندرسون – فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ديفوك أوريغي.

Divock Origi makes his 100th app for Liverpool

Should Roberto Firmino repeat his 2 goal performance in Liverpool’s last PL game v Norwich (the 5-4 win at Carrow Road in Jan 2016), he will become the 1st Brazilian to score 50 PL goals pic.twitter.com/AXZkitxWFZ

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 9, 2019