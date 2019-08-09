التشكيلة الرسمية لليفربول أمام نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي

استقر يورغن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول على تشكيل فريقه أمام نوريتش سيتي في اللقاء الذي يقام مساء اليوم على ملعب ”آنفيلد“، ضمن الأسبوع الأول من منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي.

ولم يدخل أي تعديلات على التشكيل السابق لذي لعب به أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد – جو غوميز – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو – هيندرسون – فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ديفوك أوريغي.