نوريتش ضد ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالمباراة الافتتاحية بين ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي، والوافد الجديد نوريتش سيتي.

وفيما يأتي، مواعيد مباريات اليوم الجمعة التاسع من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

ليفربول VS نوريتش سيتي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الفرنسي:

موناكو VS أولمبيك ليون، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، على قناة beIN SPORTS HD 6.

كأس ألمانيا:

يوردينجين VS بروسيا دورتموند، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، على شبكة beINSPORTS.