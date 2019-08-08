الشرطة البريطانية تعتقل شخصًا وجه إهانة عنصرية إلى محمد صلاح

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت رجلًا على صلة بتغريدة عنصرية تستهدف نجم ليفربول محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز آخر موسمين.

وفي بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، قالت شرطة ميرسيسايد إنها اعتقلت شابًا يبلغ من العمر 32 عامًا من واترلو، يوم الخميس، ”للاشتباه في ارتكابه جريمة عنصرية ضد محمد صلاح لاعب ليفربول“.

ونشر الشخص المشتبه به صورة ساخرة للاعب بعد ظهر يوم الأربعاء، وشاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان: ”شرطة ميرسيسايد على علم بتغريدة عدائية عنصرية نشرها الشخص المذكور ضد لاعب ليفربول، ونشرها آخرون نقلًا عنه، وسيتم التحقيق في الأمر. لن يتم التسامح مع جريمة الكراهية بأي شكل من الأشكال وكذلك مع الذين يستخدمون الانترنت لاستهداف الآخرين“.

وليست هذه أول مرة يتم استهداف صلاح (26 عامًا) عنصريًا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إنه في أبريل/ نيسان بدأت الشرطة البريطانية تحقيقًا بعد أن أظهر شريط فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من مشجعي تشيلسي يوجهون إهانة عنصرية للدوري المصري.

وتعرض اللاعب المصري أيضًا لإساءة عنصرية خلال مباراة في وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير/ شباط الماضي.