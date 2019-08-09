رسميًا.. مانشستر سيتي يجدد عقد إلكاي غوندوغان (فيديو وصور)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، رسميًا، تجديد عقد لاعبه الألماني إلكاي غوندوغان حتى صيف العام 2023.

وانضم غوندوغان، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى مانشستر سيتي، صيف العام 2016، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

ونقل موقع مانشستر سيتي عن غوندوغان قوله: ”سعيد للغاية بالتوقيع على عقد جديد، استمتعت كثيرًا باللعب هنا لمدة 3 سنوات“.

وأضاف اللاعب الألماني: ”الجميع ساعدني على الشعور بأنني في بيتي منذ اليوم الأول لي في مانشستر سيتي“.

واختتم: ”أتشرف بأن أكون ضمن هذا الفريق، متحمس لما يمكننا تحقيقه في المواسم المقبلة“.

وشارك غوندوغان في 114 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل فيها 17 هدفًا وصنع مثلها.

يشار إلى أن مانشستر سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت، عندما يحل ضيفًا على وست هام يونايتد.