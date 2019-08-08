تشخيص صادم لإصابة ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية، أن الجناح الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، مما يؤثر على صفقة انتقاله لبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب “ سبورت 1 “ فالجناح الألماني الذي أصيب في لقاء الدرع الخيرية أمام ليفربول وغادر اللقاء بعد 8 دقائق، سيجري عملية جراحية، وسيغيب لفترة طويلة عن الملاعب.

وكانت تقارير إعلامية، قد تحدثت عن قرب بايرن ميونخ من التعاقد مع الدولي الألماني في صفقة كبيرة تصل لـ 110 ملايين يورو، وهو ما كان سيجعله أغلى صفقة في تاريخ الدوري الألماني.