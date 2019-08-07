انتقال ساني إلى بايرن ميونخ في خطر

أشارت تقارير صحفية ألمانية إلى أن صفقة انضمام ليروي ساني إلى بايرن ميونخ باتت في خطر بسبب إصابة اللاعب في ركبته خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد الماضي في استاد ويمبلي.

ويسعى بايرن ميونخ منذ فترة طويلة للتعاقد مع الدولي الألماني لكن إصابته في ركبته أثارت الشكوك بشأن إتمام هذه الصفقة في ظل اقتراب موعد فترة الانتقالات من الانتهاء.

ومن المقرر أن تنتهي فترة انتقالات الدوري الإنجليزي الممتاز قبل يوم واحد من انطلاق الموسم الجديد في التاسع من أغسطس /آب الحالي.

وسعى بايرن ميونخ بقوة للتعاقد مع ساني. وتوقفت شائعات أن اللاعب الدولي الألماني اتخذ قراره بالفعل بالانضمام للعملاق البافاري حين أصدر بايرن ميونخ بيانًا قال فيه إن تلك التقارير ”عارية عن الصحة“ لكن بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي أعلن اهتمام بايرن باللاعب الشاب البالغ عمره 23 عامًا.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن القرار النهائي بشأن إصابة ساني سيتم اتخاذ يوم الخميس وحينها سيتم معرفة ما إذا كان بحاجة للخضوع لجراحة أم لا.

ويسعى بايرن للتعاقد مع ساني لسد الفراغ الذي خلفه رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآرين روبن فضلا عن أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري طالب النادي بالتعاقد مع لاعبين جدد.

لكن هذه الإصابة التي أجبرت ساني على مغادرة ملعب ويمبلي مبكرا تشير إلى أن النادي البافاري سيلجأ للبحث عن لاعب بديل.