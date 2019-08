بسبب ريال مدريد.. مانشستر يونايتد يتراجع عن التعاقد مع كريستيان إريكسن

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الأربعاء، أن نادي مانشستر يونايتد قرر التراجع عن التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، صانع ألعاب نادي توتنهام، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفي في إنجلترا.

وبحسب شبكة سكاي سبورت، فإن مانشستر يونايتد قرر تجميد عملية التعاقد مع إريكسن، لاعتقاده أن اللاعب الدنماركي يريد الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وتحدثت تقارير عن موافقة توتنهام على بيع إريكسن، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث يمكنه حينها الانتقال إلى أي نادٍ مجانًا.

ويرتبط إريكسن، البالغ من العمر 27 عامًا، بالانتقال كذلك إلى ريال مدريد، كصفقة بديلة، حال فشل العملاق الإسباني في التعاقد مع بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وأعلن إريكسن بعد نهاية موسم 2018/2019، عن رغبته في مغادرة توتنهام، والبحث عن مغامرة جديدة بعد 6 مواسم مع السبيرز.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفي في إنجلترا غدًا الخميس 8 أغسطس، الساعة 18:00.

Manchester United have ceased negotiations to bring Christian Eriksen to Old Trafford as they believe the Tottenham midfielder has his heart set on a move to Real Madrid, Sky Sports News understands.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 7, 2019