كشف تفاصيل صفقة انتقال كوتينيو من برشلونة إلى توتنهام

كشفت تقارير صحفية تفاصيل المفاوضات الجارية حاليًّا بين ناديي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، حول صفقة البرازيلي فيليب كوتينيو.

وقالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية إن مسؤولي توتنهام دخلوا في مفاوضات جادة للغاية مع إدارة برشلونة للحصول على خدمات كوتينيو في الموسم الجديد، وذلك قبل ساعات قليلة على إغلاق سوق الانتقالات، في إنجلترا.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”المفاوضات تسير بشكل إيجابي حتى الآن بين الناديين، إذ تم الاتفاق على انتقال كوتينيو إلى توتنهام على سبيل الإعارة مقابل 25 مليون يورو، مع وجود خيار الشراء، وسوف يتحمل السبيرز الراتب السنوي للاعب البرازيلي، والبالغ 11 مليون يورو“.

وأشارت إلى أنه حال إتمام الاتفاق، فإن كوتينيو سيكون صاحب الراتب الأعلى في صفوف السبيرز، وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكانت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية أشارت إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام، قد أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع كوتينيو لإقناعه بالانضمام إلى توتنهام.

وسبق أن لعب كوتينيو تحت قيادة بوكيتينو في نادي إسبانيول العام 2012، عندما انتقل إلى النادي الإسباني على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وشارك في 16 مباراة وأحرز 5 أهداف.

وسوف تغلق سوق الانتقالات أبوابها في إنجلترا غدًا الخميس، الساعة الـ 18:00 بتوقيت غرينتش.