عناوين الصحف الرياضية العالمية.. برشلونة يسرّع صفقة نيمار وإريكسن مفتاح صفقة بوغبا (صور)

شكّل مستقبل عدة لاعبين على بعد يومين من نهاية سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا، وخاصة الفرنسي بول بوغبا والبرازيلي كوتينيو والأرجنتيني ديبالا، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بالمباريات الإعدادية لبرشلونة وريال مدريد وأخبار سوق الانتقالات في أندية أوروبا والاستقبال الأسطوري لداني ألفيس في ساو باولو وعودة واين روني لإنجلترا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية ليوم 7 أغسطس 2019:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بمصير الفرنسي بول بوغبا وكتبت ”إريكسن قد يكون مفتاح صفقة بوغبا“ في إشارة لاهتمام مانشستر يونايتد بالدنماركي قبل إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا يوم الخميس.

كما تحدثت الصحيفة عن مشكلة توقيت اللقاءات التي تنتظر حكم المحكمة، وعن لقاء برشلونة ونابولي الإعدادي دون ليونيل ميسي ولقاء ريال مدريد وريد بول سالزبورغ النمساوي، وتساءلت هل يسافر جيمس وغاريث بيل رفقة ريال مدريد؟

سبورت

اهتمت الصحيفة بتعاقدات برشلونة وكتبت ”برشلونة يسرع وتيرة إعادة نيمار وبيع كوتينيو وراكيتش“.

كما تحدثت عن ثلاثي هجومي جديد لبرشلونة أمام نابولي مكون من غريزمان وديمبيلي وسواريز.

الصحيفة اهتمت بانتظار الحكم في قضية مواعيد لقاءات الليغا، ومصير بوغبا الذي سيتحدد خلال 48 ساعة واستقبال أسطوري لداني ألفيس في ساو باولو.

موندو ديبورتيفو

الصحيفة اهتمت بمستقبل كوتينيو الذي يرغب برشلونة في التخلي عنه وكتبت ”مفاوضات من أجل كوتينيو مع فرق إنجليزية“.

كما تحدثت عن إشراك فالفيردي لثلاثي هجومي جديد في اللقاء الإعدادي أمام نابولي.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وريد بول سالزبورغ النمساوي وقضية لعب لقاءات الليغا يومي الجمعة والاثنين والاستقبال الكبير لداني ألفيس في ساو باولو.

أس

ركزت الصحيفة على اللقاء الإعدادي لريال مدريد أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي وكتبت ”هازارد إنه وقتك“.

كما تحدثت عن اللقاء الإعدادي لبرشلونة أمام نابولي دون ميسي وصرف بيب غوارديولا 193 مليون يورو على ظهيري الدفاع منذ تسلمه قيادة مانشستر سيتي.

الصحف البريطانية

ميرور

ركزت الصحيفة على نهاية ميركاتو مجنون لتوتنهام حيث دخل السباق من أجل التعاقد مع كوتينيو من برشلونة وقدم عرضًا لضم باولو ديبالا من يوفنتوس.

الصحيفة اهتمت أيضًا بعودة واين روني لإنجلترا كلاعب ومدرب لفريق ديربي كاونتي بداية من يناير 2020، واهتمت بمستقبل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد.

صن

ركزت الصحيفة على المحاولات الأخيرة من توتنهام لتعزيز صفوفه قبل قفل فترة التعاقدات الخميس وكتبت ”توتنهام يقدم 65 مليون جنيه من أجل ديبالا “ و“بوكيتينو انضم لدعوة كوتينيو“.

كما اهتمت الصحيفة بعودة واين روني لإنجلترا كمدرب ولاعب في ديربي كاونتي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن تعاقد بوردو الفرنسي مع عميد آرسنال المدافع الفرنسي لوران كوسيلني، ورغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع جانلويجي دونادونا حارس ميلان بعد التخلي عن حارسه الألماني تراب لفرانكفورت.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

تحدثت الصحيفة عن مستقبل ثنائي يوفنتوس وكتبت ”ماندزوكيتش نحو مانشستر يونايتد وسعي توتنهام لضم ديبالا“.

كما اهتمت بمستقبل البوسني إدين دجيكو المطلوب من إنتر ميلان وهو ما يجعل التوتر واضحًا في روما.

وتحدثت الصحيفة عن اقتراب نابولي من التعاقد مع المكسيكي لوزانو لاعب آيندهوفن الهولندي.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بوضعية الفرنسي بول بوغبا الذي يبقى محط اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بينما يرفض فريقه مانشستر يونايتد بيعه.