ديربي كاونتي يتعاقد مع واين روني للعمل مدربًا ولاعبًا

أعلن ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع وين روني من دي.سي يونايتد الأمريكي لمدة 18 شهرا على أن يبدأ قائد إنجلترا السابق مشواره مع الفريق في يناير كانون الثاني.

وقال روني الذي سيواصل أيضا تطوير مهاراته التدريبية في النادي في بيان لموقع ديربي كاونتي على الانترنت ”السعادة لا تسعني بهذه الفرصة التي منحني إياها ديربي كاونتي .. أثق في قدرتي على مساعدة النادي وأتطلع للقاء الجميع في ديربي“.

كان ميل موريس مالك نادي ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم قال اليوم الثلاثاء، إن النادي يثق في قدرته على التعاقد مع وين روني للعمل لاعبًا ومدربًا في الفريق، رغم رغبة أندية منافسة في التعاون مع قائد منتخب إنجلترا السابق.

وكان روني عبر عن إعجابه بطريقة الهولندي لويس فان غال في التدريب، حين كان يقود مانشستر يونايتد، ويأمل أن يساعده فيليب كوكو مدرب ديربي الحالي الذي حل بدلًا من فرانك لامبارد على اكتساب الخبرة في هذا المجال.

وأصبح روني أحدث عضو في ”الجيل الذهبي“ لمنتخب إنجلترا يتحول إلى عالم التدريب والإدارة الرياضية، بعد لامبارد مدرب تشيلسي الجديد وستيفن جيرارد مدرب رينجرز.