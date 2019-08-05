تقرير: ”دومينو بوغبا“ تحسم مصير إريكسن بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

قالت صحيفة ”أس“ الإسبانية، إن ملف الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لا يزال مفتوحًا في ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إلى أن مسؤولي ريال مدريد أجروا اتصالات مع مديري أعمال إريكسن الأسبوع الماضي، لتأكيد رغبتهم في ضم اللاعب قبل إغلاق فترة الانتقالات في إسبانيا، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد يضعون إريكسن بوصفه الخيار الثاني لصفقة الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، حال فشل ضمه؛ لأن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي يرى أن إريكسن هو الخيار الأمثل في حالة فشل ضم بوغبا.

وتابعت: ”وجهة بوغبا المقبلة، أو لعبة دومينو بوغبا، ستحسم الكثير من الأمور، ففي حالة بقاء اللاعب رفقة مانشستر يونايتد فإن إريكسن سيذهب إلى ريال مدريد، وفي حالة رحيل بوغبا إلى ريال مدريد فإن مانشستر يونايتد سينقض على إريكسن لتعويض رحيل لاعبه الفرنسي“.

وقالت الصحيفة: ”مانشستر يونايتد يستعد لحسم صفقة إريكسن في ظل غموض موقف بوغبا، الذي يمكن أن يرحل في سبتمبر، ولن يتمكن المانيو في تلك الحالة من تعويضه بلاعب آخر، كون فترة الانتقالات في إنجلترا ستُغلق أبوابها يوم الخميس المقبل“.