تقارير: مانشستر يونايتد يرفض 27 مليون جنيه إسترليني ورودريغيز من ريال مدريد مقابل بول بوغبا 

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن مانشستر يونايتد رفض عرضًا من ريال مدريد بدفع مبلغ مالي فضلًا عن انتقال الكولومبي جيمس رودريغيز مقابل الحصول على خدمات بول بوغبا.

ويتطلع لاعب خط الوسط الفرنسي للرحيل عن ”أولد ترافورد“ هذا الصيف وتحديدًا إلى ريال مدريد الذي يقوده مواطنه زين الدين زيدان.

ووفقًا لصحيفة ”تايمز“ البريطانية رفض يونايتد عرضًا بقيمة 27.4 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى قائد كولومبيا رودريغيز.

وجاء رفض يونايتد لأن العرض أقل بكثير من المبلغ الذي يطلبه النادي للاستغناء عن بوغبا وقدره 150 مليون جنيه إسترليني، بينما يصر المدير الفني النرويجي أولي غونار سولشاير على بقاء اللاعب في صفوف الفيرق.

وقال سولشاير عقب الفوز على ميلان وديًّا في كارديف: ”ليس لدي أي شك على الإطلاق في أن بول لا يزال يريد اللعب لمانشستر يونايتد. إنه ليس مصابًا، إنه يعاني بعضًا من الألم ولن أخاطر بأي شيء قبل بداية الدوري“.

واشترى ريال مدريد رودريغيز مقابل 63 مليون جنيه إسترليني بعد أدائه الرائع في كأس العالم 2014 في البرازيل، لكن لاعب الوسط الكولومبي لم يرتق إلى مستوى التوقعات وقضى موسمين على سبيل الإعارة في بايرن ميونخ الذي رفض شراءه بعقد نهائي.

وقال مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، الشهر الماضي إنه كان بصدد ترتيب رحيل له من أولد ترافورد، مضيفًا إلى الصحيفة ذاتها: ”الكل يعرف رغبة بول في الرحيل عن النادي ونحن بصدد ذلك. الكل يعرف ما هي مشاعر بول“.

ويفتتح مانشستر يونايتد الموسم الجديد من البريميرليغ بمباراة قوية أمام تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد في أولد ترافورد، يوم الأحد المقبل.