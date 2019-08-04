تقارير: مانشستر يونايتد يصرف نظره عن ضم ديبالا

ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية أن مانشستر يونايتد صرف النظر عن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن صفقة تبادلية ستشهد انتقال ديبالا إلى أولد ترافورد والبلجيكي روميلو لوكاكو إلى تورينو.

وأضافت التقارير أن الناديين اتفقا على صفقة قد تزيد قيمتها على 80 مليون جنيه إسترليني حيث يتفق الدولي الأرجنتيني ديبالا على شروطه الشخصية للانتقال إلى مانشستر، لكن الأمر انتهى تمامًا وفقًا ”لسكاي سبورتس“.

والتقى ممثلو ديبالا بمسؤولين في يونايتد في لندن يوم الثلاثاء الماضي لإبرام اتفاق، رغم رفض اللاعب المبدئي الانضمام إلى فريق لن يشارك في دوري الأبطال الموسم المقبل، لكن يونايتد كان مصرًا على ضم اللاعب مقابل لوكاكو.

ويبدو أن الصفقة قد فشلت في ظل رفض ديبالا الانتقال ليونايتد ومطالبته بأجر مرتفع لا يتناسب مع سقف الرواتب في النادي الإنجليزي

ولو تمت الصفقة لكانت المرة الثانية ليونايتد التي يوافق فيها على إجراء صفقة تبادلية في غضون 18 شهرًا، حيث انضم أليكسيس سانشيز إلى النادي من آرسنال، ورحل هنريخ مخيتاريان في الاتجاه الآخر مع عدم تبادل أي أموال في يناير/كانون الثاني 2018.