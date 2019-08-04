أهداف مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.. 1/1 (فيديو)

افتتح رحيم سترلينغ التسجيل في مباراة فريقه مانشستر سيتي مع ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على ملعب ويمبلي، في العاصمة البريطانية لندن.

وجاء هدف رحيم سترلينغ في الدقيقة 12 بعد هفوة دفاعية.

وتعادل جويل ماتيب لليفربول في الدقيقة 78، بضربة رأس، بعد كرة عرضية من المدافع فيرجيل فان دايك.

وتجمع مباراة كأس الدرع الخيرية في مستهل الموسم الكروي الإنجليزي، بين بطلي الدوري وكأس الاتحاد الموسم السابق، لكن نظرًا لتتويج مانشستر سيتي باللقبين، يتم الاستعانة بوصيف الدوري وهو ليفربول.

وأحرز مانشستر سيتي لقب كأس الدرع الخيرية مرتين، عامي 2012، و2018، في حين حصد ليفربول لقب البطولة عامي 2001، و2006.

درع إتحاد كرة القدم الإنجليزي | مانشستر سيتي 1 × 0 ليفربول | هدف اول مانشستر سيتي رحيم HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/pW7Fk6AfLT — فـهـد يمسي عليكم (@MB01Z) August 4, 2019