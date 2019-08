تشكيل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الرسمي في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية

كشف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مانشستر سيتي في مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وتقام المباراة على ملعب ”ويمبلي“ الشهير بالعاصمة البريطانية ”لندن“، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية.

وشهد التشكيل الرسمي، وجود محمد صلاح في التشكيل الأساسي بجوار الثنائي الهجومي روبرتو فيرمينو وشيردان شاكيري.

وضم كلاً من:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون، فان ديك، جو غوميز، أرنولد.

الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم.

الهجوم: فيرمينو، أوريعي، محمد صلاح.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من:

مينيوليه، لوفرين، كيتا، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، ماتيب.

???? #CommunityShield team news ????

Here's how we will line-up against @ManCity… #LIVMCI https://t.co/Ial2Ab5pcu

