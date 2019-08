هاري ماغواير يصل إلى مانشستر يونايتد لتوقيع الكشف الطبي وإتمام انتقاله رسميًا (فيديو)

وصل هاري ماغواير، مدافع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، إلى منطقة كارينغتون، لإجراء الفحوصات الطبية عليه وإتمام إجراءات انتقاله إلى مانشستر يونايتد بشكل رسمي.

وتوصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع ليستر سيتي لضم ماغواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، حيث إن هذا المبلغ سيجعله أغلى مدافع في التاريخ.

وسيصبح ماغواير ثالث صفقات مانشستر يونايتد هذا الصيف بعد آرون وان بيساكا ودانيل جيمس، اللذين انضما للفريق من كريستال بالاس وسوانزي على الترتيب.

وشارك ماغواير في 69 مباراة بالدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، بعدما انضم إليه قادمًا من هال سيتي في 2017.

Harry Maguire arrives at #MUFC for his medical. ???????? pic.twitter.com/aQr5oEqK3H

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الصفقة ستعني أن ماغواير سيصبح أغلى مدافع في العالم حيث إن قيمة الصفقة ستتخطى ما دفعه ليفربول لساوثهامبتون من أجل التعاقد مع فيرجيل فان دياك، والتي تكلفت 75 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.

وكان مانشستر يونايتد يرغب في ضم اللاعب، ولكنه ابتعد عن الصفقة قبل 12 شهرًا، لأنه شعر أن دفع 70 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب مبلغ مبالغ فيه.

وكان ماغواير وقع على عقد مدته خمس سنوات مع ليستر سيتي في سبتمبر الماضي، وخاض معه 32 مباراة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين.

???? Harry Maguire is in Manchester as he edges closer to his world-record move to Manchester United

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 4, 2019