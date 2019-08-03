برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي يقر باقتراب هاري ماغواير من مانشستر يونايتد (فيديو)

أقرّ برندان رودجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي باقتراب مدافعه هاري ماغواير من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وذكرت ”سكاي سبورتس“ أن ليستر سيتي ومانشستر يونايتد اتفقا على صفقة هاري ماغواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

وقال الإيرلندي رودجرز في تصريحات نقلتها ”سكاي سبورت“، اليوم السبت: ”الناديان توصلا بالفعل لاتفاق على انتقال ماغواير، لكن ما زال هناك بعض التفاصيل الصغيرة في المفاوضات بينهما حتى يتم الإعلان عن الصفقة“.

وأضاف: ”ما تبقى هو خضوع هاري للكشف الطبي والاتفاق على الشروط الشخصية بينه وبين مانشستر يونايتد“.

وأكمل رودجرز: ”هذه هي آخر التطورات، ماغواير لاعب مميز وبالطبع لا نريد أن نخسر تواجده بالفريق، ولكن لننتظر ونرى ماذا سيحدث مع عطلة نهاية الأسبوع“.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لسيارة قرب مركز كارينغتون للتدريب التابع لمانشستر يونايتد، وقيل إن هاري ماغواير بداخلها.

وحال إتمام الصفقة؛ سيصبح ماغواير، البالغ من العمر 26 عامًا، ثاني أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد بول بوغبا، الذي انضم للفريق مقابل 89 مليون جنيه إسترليني من يوفنتوس في 2016، كما سيصبح أغلى مدافع في التاريخ، متجاوزًا الهولندي فيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، في يناير 2018.

وخاض الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 26 عامًا، والذي مدد تعاقده حتى 2023 مع ليستر سيتي العام الماضي، 31 مباراة في الدوري الممتاز الموسم الماضي وسجل 3 أهداف.