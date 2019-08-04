تشكيلة ليفربول ومانشستر سيتي في مباراتهما اليوم بكأس الدرع الخيرية

يواجه مانشستر سيتي نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، على كأس الدرع الخيرية.

ويمثل اللقاء المرتقب استمرارًا للمنافسة الشرسة التي شهدها الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي توج به مانشستر سيتي على حساب ليفربول بفارق نقطة واحدة في نهاية المطاف.

ويخوض ليفربول اللقاء منتشيًا بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي أدار ظهره لمانشستر سيتي بعد أن غادر المسابقة من دور الثمانية بقرار تحكيمي مثير للجدل، لكن بطل أوروبا عانى فترة إعداد غير مطمئنة على مستوى النتائج.

تنطلق مباراة الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في الساعة 18:00 بتوقيت الإمارات، و17:00 بتوقيت السعودية، و16:00 بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة على شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“ وتحديدًا على قناة HD1، بتعليق صوتي لخليل البلوشي.

يتساوى كل من مانشستر سيتي وليفربول في عدد مرات التتويج بالدرع الخيرية (بطولتان لكل فريق)، لذا يسعى كل فريق للحصول على لقبه الثالث.

وجاء تشكيل الفريقين الذي اختاره موقع ”Whoscored.com“ كالتالي:

تشكيلة ليفربول المتوقعة.

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، جوزيف غوميز، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو، نابي كيتا، هيندرسون.

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، شاكيري.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة.

حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفع: كايل ووكر، جون ستونز، أوتامينيدي، وزينشينكو

خط الوسط: رودريغو رودري، ديفيد سيلفا وكيفين دي بروين.

خط الهجوم: أغويرو، ستيرلينغ، وبيرناردو سيلفا