القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في كأس الدرع الخيرية

يواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في مستهل مشوارهما بالموسم الكروي الجديد ضمن منافسات نهائي كأس الدرع الخيرية ”كأس السوبر الإنجليزي“، على استاد ويمبلي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول ومان سيتي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق خليل البلوشي.

ويسعى لاعبو الفريقين إلى انتزاع اللقب واستهلال الموسم الجديد 2019-2020 بأولى البطولات؛ لذا فإن المباراة لن تكون سهلة على كلا المدربين.

ويقام كأس السوبر الإنجليزي في مستهل كل موسم بين بطلي الدوري وكأس الاتحاد الموسم السابق، لكن نظرًا لتتويج مانشستر سيتي باللقبين، يتم الاستعانة بوصيف الدوري وهو ليفربول.‎

وتتمثل قوة وأهمية مواجهة اليوم في أن كلا الفريقين يطمح في انتزاع اللقب للمرة الثالثة في تاريخه؛ إذ سبق لكل منهما الفوز بالبطولة مرتين من قبل، ويعتبر مانشستر يونايتد أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة بإجمالي 11 لقبًا.

ويعاني ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب غياب لاعبه السنغالي ساديو ماني بسبب عدم عودته للتدريبات حتى الآن بعد انتهاء مهتمه في بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده.

لذا فإن كلوب سيعول كثيرًا في الناحية الهجومية على الثنائي المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

على الجانب الآخر، لا يعاني مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا أي غيابات في صفوفه.

وستكون القوة الهجومية الضاربة حاضرة في اللقاء والمتمثلة في الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، والبلجيكي كيفين دي بروين، ورحيم سترلينغ.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين في مختلف البطولات؛ فقد سبق لكلا الفريقين اللعب مع بعضهما بعضًا في 83 لقاءً، حقق ليفربول الانتصار في 44 مباراة مقابل 16 مواجهة لمانشستر سيتي، وخيم التعادل بينهما في 23 مباراة.

وأحرز لاعبو ليفربول 156 هدفًا في شباك مانشستر سيتي، وسكن مرماه 89 هدفًا.