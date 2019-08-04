موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول اليوم في كأس الدرع الخيرية

يصطدم عملاقا الكرة الإنجليزية مانشستر سيتي وليفربول، في مباراة قوية، مساء اليوم الأحد، في مستهل مشوارهما بالموسم الكروي الجديد ضمن منافسات نهائي كأس الدرع الخيرية، على استاد ويمبلي.

يدخل الفريقان المباراة بغرض بداية الموسم بقوة والدخول في الأجواء سريعًا استعدادًا لمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد انتهاء فترة الإعداد للموسم الجديد التي شهدت نتائج جيدة لمانشستر سيتي ومتفاوتة لفريق ليفربول.

يسعى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إلى تحقيق فوز على السيتي في هذه المباراة لكي يحصل على جرعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، الذي يبحث فيه عن التتويج بالدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم بعدما شهد منافسة شرسة حتى الرمق الأخير في الموسم الماضي الذي توج به السيتيزن واحتل الريدز المركز الثاني.

خاض كلوب فترة إعداد لفريق ليفربول في الولايات المتحدة الأمريكية ولعب عدة مباريات، لكن النتائج كانت سيئة ولم يحقق سوى فوز وحيد أمام ليون، لكنه استفاد من تجربة الخطط الفنية والتكتيكية التي يريد تطبيقها في الموسم الجديد.

وتأكد بشكل نهائي غياب السنغالي ساديو ماني عن تشكيلة ليفربول اليوم بسبب عدم عودته للتدريبات حتى الآن بعد انتهاء مهمته في بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده السنغال، لكن من المتوقع ظهور الثنائي فيرمينو ومحمد صلاح.

على الجانب الآخر، يتطلع الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إلى الحفاظ على اللقب الذي حققه في الموسم الماضي، كما يريد الحصول على دفعة معنوية تساعده في بداية الموسم.

وسيفتقد غوارديولا بطل أفريقيا الجزائري رياض محرز، لكنه استعاد بالفعل الثنائي الهجومي أغويرو وغابرييل جيسوس خلال الأيام القليلة الماضية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول ومان سيتي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق خليل البلوشي.