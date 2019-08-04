مانشستر سيتي ضد ليفربول والسعودية أمام الكويت.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة 

تقام، اليوم الأحد، مباراة كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيفه ليفربول.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد الرابع من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

السوبر الإنجليزي:

مانشستر سيتي VS ليفربول، الساعة الـ 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قنوات beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 1 FR.

مباريات ودية:

توتنهام هوتسبير VS إنتر ميلان، الساعة الـ 17:05 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:05 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 2.

برشلونة VS آرسنال، الساعة الـ 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة Polsat Sport Extra.

بطولة اتحاد غرب آسيا:

الأردن VS البحرين، الساعة الـ 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على قنوات الأردن الرياضية HD، الكويت الرياضية، والرياضية العراقية.

السعودية VS الكويت، الساعة الـ 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:30 بتوقيت القاهرة، على قنوات الأردن الرياضية HD، الكويت الرياضية، والرياضية العراقية.