أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. مبابي يحتفل بالكأس.. ومحمد صلاح يستمتع بالمناظر الطبيعة قبل مواجهة مانشستر سيتي

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر”.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

مبابي: الكأس هنا في باريس

حرص كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على الاحتفال بفوز فريقه اليوم على حساب نادي رين، حيث وضع اللاعب صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يحمل كأس البطولة، وعلق أعلى الصورة قائلًا: ”أبطال الكأس.. هنا باريس“.

رونالدو: مستعد للموسم الجديد

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات السيدة العجوز، وعلق أعلى الصورة بإشارة الاستعداد كرسالة منه على الاستعداد لمواصلة التألق في الموسم الجديد.

جيمس ميلنر: كأس الاتحاد ستكون أول ألقابنا

نشر جيمس ميلنر، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة لدرع الاتحاد الإنجليزي، عبر صفحته الشخصية قبل المباراة التي ستجمع غدًا بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب البطولة، وعلق ميلنر أعلى الصورة قائلًا: ”الكأس الأولى لهذا الموسم لقمة سائغة غدًا“.

تياغو ألكانتارا يحفز زملاءه

نشر تياغو ألكانتارا، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية، وعلق قائلًا: ”7 مواسم.. هنا نذهب“، وجاءت كلمات ألكانتارا كرسالة تحفيز لزملائه قبل لقاء السوبر الألماني الذي يجمع بين البايرن وبروسيا دورتموند.

تشيلسي: عظيم أن نرى كانتي مرة أخرى

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي صورة للفرنسي كانتي لاعب الفريق، وعلقت الصفحة أعلى الصورة قائلة: ”عظيم أن نرى هذا الرجل مرة أخرى“، وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في مباراة اليوم، والتي جمعت بين تشيلسي ونادي مونشنغلادباخ الألماني، وقد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وتعد تلك هي أول مباراة له خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، بعد تغيب بسبب الإصابة التي ألمت به بالركبة.

Great to see this guy back! ????#BMGCHE pic.twitter.com/eWjFkzDEMO

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2019