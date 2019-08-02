أبرز تغريدات تويتر الرياضية: بايرن ميونيخ يستعرض مرونة نوير.. وأوزيل يستعد للموسم الجديد (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ميليتاو: تشكيلة برازيلية في صفوف ريال مدريد

نشر البرازيلي ايدير ميليتاو لاعب نادي ريال مدريد صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة مواطنيه وزملائه في الفريق رودريجيز جويث وكاسيميرو وفينيسيوس جونيور ومارسيللو.

واكتفى اللاعب بالتعليق أعلى الصورة بوضع علم بلاده.

مبابي ينشر صورته في المؤتمر الصحفي

فيما نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء تواجده بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”التدريبات والمؤتمر الصحفي“.

راموس: ابتسم وتمتع بالعمل

نشر سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات اليوم وعلق قائلًا: ”العمل والتمتع والابتسام“.

أوزيل يستعد للموسم الجديد

فيما نشر مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات فريقه وعلق قائلًا: العودة في التدريب مع زملائي في الفريق نتطلع إلى الموسم الجديد 19/20.

بايرن ميونيخ يستعرض مرونة نوير

استعرضت الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونيخ الألماني القدرات البدنية للحارس مانويل نوير، حيث نشرت الصفحة صورة للحارس أثناء أدائه أحد التدريبات الصعبة وعلقت قائلة: ”هذه بعض المرونة الخطيرة.

بابلو سارابيا: مستعدون للموسم الجديد

نشر بابلو سارابيا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق وعلق: مستعدون.

ريكي بويغ يستعرض مهاراته

أعاد ريكي بويغ لاعب نادي برشلونة الإسباني تغريدة الصفحة الرسمية لناديه والتي ظهر فيها اللاعب أثناء تقديمه بعض اللمحات الفنية حيث قالت الصفحة: ”نعلم جميعًا أين تنتهي الكرة“، واكتفى بويغ بالتعليق أعلى التغريدة قائلًا: ”استعراض“.

غوندوغان: 8 أيام تفصلنا عن عودة الدوري الإنجليزي

فيما نشر الكاي غوندوغان لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء احتفاله بأحد أهداف الفريق في الموسم الماضي وعلق قائلًا: 8 أيام لعودة الدوري الإنجليزي مرة أخرى“.

تركي آل الشيخ يخوض مغامرة جديدة

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية صورة له بقميص نادي ألميريا الإسباني والذي أعلن عن شرائه اليوم وعلق قائلًا: ”مغامرة جديدة ادعو لي“.