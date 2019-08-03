لماذا يرى يورغن كلوب أن مانشستر سيتي هو الأقرب للتتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم الجديد؟ (فيديو)

أعرب المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن أمله في فوز فريقه على فريق مانشستر سيتي في درع الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه فريق كلوب نظيره السيتي، غدًا الأحد، على ملعب ”ويمبلي“، في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، ثم سيواجه نورويتش سيتي في افتتاحية البريميرليغ.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: ”لقد فزنا بكأس السوبر في ألمانيا، وبيب حينها فاز بالدوري، وذلك لم يُساعدنا أو يؤذيه لأنها كانت مجرد مباراة“.

وأضاف: ”إنها مباراة واحدة، والمباريات مؤثرة دائمًا، لكن مقدارها يعتمد على الأشخاص المعنيين، نحاول الحصول على الثقة للاستفادة منها، يجب علينا أنّ نكون مُستعدين دائمًا“.

كلوب ???? مانشستر سيتي هو الفريق الأوفر حظا بالدوري الانجليزي الممتاز !! استمعوا الى أسبابه ???? pic.twitter.com/YdqUYNrYVN — EPL World (@EPLworld) August 3, 2019

وعن رأيه بأن السيتي هم الأقرب للتتويج بالدوري الإنجليزي، أشار: ”مانشستر سيتي فاز بالدوري مرتين على التوالي، وما فعلوه كان دافع لنا، علينا أنّ نثبت أننا يُمكن أنّ نكون على نفس مستوى الموسم الماضي مرة أخرى، تحقيقنا لـ97 نقطة لم يكن مُصادفة“.

وأكمل: ”لقد لعبنا مباريات صعبة وقوية، كنا آلة حقيقية في العام الماضي، وكان أمر رائعًا حقًا، إنهم الأوفر حظًا لحصد اللقب مرة أخرى، رحل عنهم كومباني، لذلك لا يزالون متناسقين إلى حد كبير، أعمارهم مُتقاربة، يتمتعون بالخبرة، وهم الأوفر حظًا، كيف يُمكن أنّ نكون المُفضلين“.

وأردف: ”إذا سألني أحدهم عما إذا كنا المُفضلين في دوري أبطال أوروبا، فربما لا يمكنني إنكار ذلك، لكنني لا أعتقد أن الأمر على هذا النحو، لكن بعد ذلك وصلنا مرتين على التوالي في النهائي؛ لذلك من الواضح أننا نعرف الطريق إلى النهاية، هل هذا يعني أننا سنكون في النهائي مرة أخرى؟.. بالطبع لا“.

وأردف: ”ولكن هذا ممكن أيضًا، ونحن سنحاول، لكن كوننا المُرشح للقب، ذلك لن يكون له تأثير على الموسم“.

وأتم: ”علينا أن نبدأ الموسم بشكل جيد، وهذا هو الشيء الرئيسي بالنسبة لنا، إذا حصلنا على بداية جيدة فسنبني عليها؛ إذا لم تكن لدينا بداية جيدة فعلينا التغيير وبناء على ذلك“.