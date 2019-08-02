مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي.. مدير عمليات السيتيزن يرد على تصريحات يورغن كلوب

اهتمت صحيفة ”صن“ بأرقام الانتقالات والرواتب وحصة الوكلاء الخاصة بمانشستر سيتي وليفربول قبل مواجهتهما المنتظرة، يوم الأحد المقبل، في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول قد صرح سابقًا أن فريقه لا يستطيع منافسة مانشستر سيتي بسبب الإنفاق المالي الكبير، كما أكد أن منافسيه، ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، فرق بإمكانها صرف 200 و300 مليون جنيه إسترليني على الصفقات كل موسم.

ولم ترُقْ تصريحات المدرب الألماني لمنافسه مانشستر سيتي، حيث قال عمر برادة مدير العمليات: ”فوجئنا بالتصريحات، ليفربول منافس رياضي كبير“.

وأضاف: ”لا أعرف لماذا يقولون هذه التعليقات؟ لا أعرف لماذا ينظرون لبقية الفرق؟ ليس إحباطًا أو غضبًا لكننا نرى أنه من الغريب تسليط الضوء على إنفاقنا“.

وأكد عمر برادة أن ما قاله كلوب غير صحيح، وقال: ”القول إن باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد يستثمرون 200 مليون جنيه إسترليني في الصفقات غير صحيح، نحن لا ننظر ما يفعله الآخرون“.

وفي الصيف الماضي صرف ليفربول 140 مليون جنيه إسترليني كخامس أعلى فريق إنفاقًا في العالم، بينما كان مانشستر سيتي خارج لائحة أكثر 25 فريق إنفاقًا“.

وفي 2018/2019 و2019/2019 صرف ليفربول 178 مليون جنيه إسترليني مقابل 149 مليون جنيه إسترليني لمانشستر سيتي.

وعلى مستوى الأجور والرواتب يحتل ليفربول المركز الثاني في فرق الدوري الإنجليزي الممتاز خلف مانشستر يونايتد بقيمة رواتب تبلغ 264 مليون جنيه إسترليني، وخلفه مانشستر سيتي أقل بـ4 ملايين جنيه إسترليني.

بينما منح ليفربول لوكلاء اللاعبين 44 مليون جنيه إسترليني، مقابل 24 مليون جنيه إسترليني لمانشستر سيتي.

وحتى على مستوى الصفقات الفردية، فإن ليفربول دفع 75 مليون جنيه إسترليني مقابل المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، و67 مليون جنيه إسترليني مقابل الحارس البرازيلي أليسون باكير.

بينما دفع مانشستر سيتي 63 مليون جنيه إسترليني مقابل الإسباني رودري، و60 مليون جنيه إسترليني مقابل رياض محرز.