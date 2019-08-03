اجتماع بين برشلونة وآرسنال بشأن فيليب كوتينيو

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، السبت، بأن اجتماعًا سيعقد بين برشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي بشأن إبرام صفقة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن مسؤولي برشلونة وآرسنال سيلتقون، غدًا الأحد، عشية مباراة الفريقين في كأس جوهان غامبر على ملعب كامب نو، لبحث فرص تعاقد الغانرز مع كوتينيو.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن برشلونة سيوافق على رحيل كوتينيو على سبيل الإعارة، إذا وصله عرض لمدة موسم واحد، مقابل 25 إلى 30 مليون يورو.

وانضم كوتينيو، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى برشلونة، في يناير 2018، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو متغيرات، وهو أغلى لاعب في تاريخ برشلونة.

ويأتي سعي آرسنال لتعزيز صفوفه بكوتينيو، بعد يومين من إعلان التعاقد مع نيكولاس بيبي بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني من ليل الفرنسي.

وشارك كوتينيو مع برشلونة في 76 مباراة، سجل فيها 21 وصنع 11 هدفًا.