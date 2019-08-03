مباراة مانشستر يونايتد وميلان.. كشف سبب غياب بول بوغبا

كشفت وسائل إعلام إسبانية سبب غياب النجم الفرنسي بول بوغبا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مباراته الودية مع ميلان الإيطالي، استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة ”أس“، فإن بوغبا يعاني بعض الآلام في الظهر، لكن من المرجح أن يلحق بأولى مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ولم يدرج مانشستر يونايتد اسم بوغبا ضمن قائمته استعدادًا لمواجهة ميلان، اليوم السبت، كما أوضحت ”أس“ أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أكد غياب بوغبا عن هذه المباراة.

وقال سولشاير: ”بعد نهاية الحصة التدريبية، أُصيب بوغبا بتشنج في الظهر، وهي نفس المشكلة التي عانى منها في الأسبوع الماضي، عندما تخلف عن الحصة التدريبية في النرويج، ولكن أعتقد أنه سيكون جاهزًا مطلع الأسبوع المقبل“.

لكن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية ذكرت أن بوغبا هو من قرر التخلف عن مباراة مانشستر يونايتد مع ميلان، وأضافت أن اللاعب الفرنسي أبلغ زملاءه الشهر الماضي أنه لا ينوي المشاركة في الفترة الاستعدادية للموسم الجديد.

وبحسب الصحيف فإن بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، يحاول إجبار مسؤولي مانشستر يونايتد على الموافقة على انتقاله إلىر يال مدريد.

ويرتبط بوغبا بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في حين تتمسك إدارة مانشستر يونايتد ببقاء اللاعب الذي انضم للفريق صيف العام 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة الساعة 19:36 بتوقيت مكة المكرمة، 18:36 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة Sport TV 1.