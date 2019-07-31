إبراهيموفيتش يطالب مانشستر يونايتد بإطلاق سراح بوغبا

قال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، ونادي لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي حاليًا، إن إجبار الفرنسي بول بوغبا على البقاء برفقة ألمانيو على غير رغبته لن يكون قرارًا جيدًا على الإطلاق.

وتحدث إبراهيموفيتش عن أزمة بوغبا في مانشستر يونايتد، حيث يرغب الفرنسي الدولي بخوض تحدٍ جديدٍ خارج أولد ترافورد، في حين يتمسك مسؤولو النادي الإنجليزي باستمراره برفقة الفريق، ويضعون العراقيل أمام بيعه، سواءً لنادي ريال مدريد الإسباني، أو لناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وأضاف إبراهيموفيتش خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، اليوم الأربعاء، بقوله:“أعتقد أنه ليس من المنطق بأي حال أن تجبر لاعبًا على البقاء وهو لا يريد ذلك، يجب أن تمنحه الفرصة للرحيل إلى المكان الذي يريده، ثم تتعاقد مع لاعب آخر يريد اللعب في صفوف ناديك“.

وتابع السلطان إبراهيموفيتش بقوله:“إنه موقف معقّد، ولا يمكن أبدًا أن يستمر لاعب لا يريد البقاء، والقرار الأفضل هو الذي يكون في صالح النادي، وهو من وجهة نظري أن تترك اللاعب يرحل طالما هو نفسه لا يريد الاستمرار“.

ويطلب مانشستر يونايتد الحصول على مقابل يتراوح بين 150 إلى 170 مليون يورو لبيع بوغبا، ولم يتم حسم الموقف حتى الآن.