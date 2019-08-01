توتنهام ينافس مانشستر يونايتد على البرتغالي برونو فيرنانديز

يعتبر النجم البرتغالي برونو فيرنانديز متوسط ميدان فريق سبورتنغ لشبونة أحد اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات، خاصة من طرف فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتبط اللاعب بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد بقيمة مالية تصل إلى حدود 70 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة لم تتم لحد الساعة رغم كون اللاعب عبّر عن رغبته في الرحيل، ويفضل اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ استنادًا لقناة تلفزيونية برتغالية أن فريق توتنهام بعث موفدًا عنه للقاء رئيس سبورتنغ لشبونة والتفاوض معه حول اللاعب.

وتألق برونو فيرنانديز الموسم الماضي برفقة سبورتنغ لشبونة وسجل 32 هدفًا و18 تمريرة حاسمة في كل المنافسات.

ورغم اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع اللاعب لكن تقارير إعلامية برتغالية أكدت أنه لم يقدم عرضًا جديًا.

وما زال الفريق الإنجليزي ينتظر حسم مصير نجمه الفرنسي بول بوغبا المطلوب من ريال مدريد كما يضع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو أحد الخيارات لتعويضه.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن توتنهام قريب من حسم صفقة الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسيو لاعب ريال بتيس الإسباني.