توتنهام هوتسبير يتوج بكأس ”أودي“ على حساب بايرن ميونخ (فيديو)

توّج فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأربعاء، بلقب كأس ”أودي“ الودية لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وتغلب توتنهام على بايرن ميونيخ الألماني في المباراة النهائية للبطولة بضربات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق، ضمن استعداداهما للموسم الكروي الجديد.

تقدم توتنهام هوتسبير بهدفين عن طريق الأرجنتيني إيريك لاميلا والدنماركي كريستيان إيركسن في الدقيقتين 18 و59 من زمن اللقاء.

وعاد البايرن ليتعادل بهدفين عبر يان فيات أرب والكندي ألفونسو ديفيز في الدقيقتين 61 و81 من زمن المباراة.

ليلجأ بعدها الفريقان لضربات الترجيح، والتي حسمها توتنهام وليفوز باللقاء والبطولة الودية