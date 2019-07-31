يورغن كلوب يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

خاض النجم المصري محمد صلاح مباراته الأولى مع فريقه ليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد وقاد الفريق للفوز على ليون الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد رغم مشاركته لمدة شوط واحد.

ودفع المدير الفني الألماني يورغن كلوب بصلاح من البداية قبل أن يستبدله مع نهاية الشوط الأول وكذلك دفع باليسون بيكر الحارس البرازيلي ومواطنه روبرتو فيرمينو الذي افتتح الثلاثية.

وكانت مباراة يوم الأربعاء الأولى للثلاثي بعد عودتهم من الاجازة قبل يومين بعد مشاركتهم مع منتخبي مصر والبرازيل في بطولتين قاريتين على مدار الشهرين الحالي والماضي.

وقال كلوب لموقع النادي على الإنترنت عقب المباراة عن مشاركة الثلاثي العائد للفريق ومدى قدرته على المشاركة أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد المقبل في استاد ويمبلي ”أعتقد أن مو (صلاح) لائق بشكل طبيعي ويمكنه الركض طوال اليوم ما يساعدنا بالطبع. لأنه يفتح الملعب ويسمح لنا بتبادل الكرة ومن وقت لآخر يتسلم الكرة خلف خطوط المنافس وهذا أمر مهم للغاية لنا“.

وضمت القائمة المختصرة التي أعلنها الاتحاد الدولي (الفيفا) يوم الأربعاء عشرة لاعبين لاختيار أفضل لاعب في العالم للعام الحالي؛ ثلاثة لاعبين من ليفربول على رأسهم صلاح وإلى جواره ساديو ماني، الذي لم يعد لفريقه بعد، فيرغل فان ديك.

وأضاف عن الثلاثي العائد ”سيشاركون من البداية لكن يجب الانتظار لرؤيتهم في تدريب الغد. ربما لا يمكننا إجراء هذه التغييرات مثل اليوم بعد نصف ساعة أو نحو ذلك. هذا ربما لا يكون ممكنًا أمام سيتي لذلك يجب أن نرى. التدريبات حاليًا تتعلق بالتفاصيل ولا تهتم كثيرًا بالتدريبات البدنية. مواجهة سيتي مختلفة عن أي فريق آخر. فيجب أن تخوض مباراة ودية أمام سيتي حتى تستعد لمواجهته رسميًا ونحن لم نفعل ذلك!“.